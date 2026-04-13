Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin test sonucu pozitif çıktı

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma...

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları devam ederken, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde sabahın erken saatlerinde yeni bir dalga için düğmeye basıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncu ve şarkıcıların da olduğu 14 isim için gözaltı kararı verildi.

HANGİ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı kararı alınan isimler arasında; Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Oğun Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Norm Ender, Enes Güler bulunuyor.

İfadeleri alınan şüpheli isimler daha sonra uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş, kan, saç ve idrar örneği alınarak "yurt dışı" yasağı ile birlikte serbest bırakılmıştı.

UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu kapsamda bazı isimlerin test sonuçları belli oldu.

Emir Can İğrek, Ogün Alibaş, Hafsanur Sancaktutan, ve Sinem Özenç Ünsal'ın test sonucu açıklandı.

3 İSİM POZİTİF ÇIKARKEN, SİNEM ÜNSAL NEGATİF ÇIKTI

Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonuçları pozitif çıktı.

Sinem Özenç Ünsal'ın testi negatif çıktı.