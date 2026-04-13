Selamlaşma krizi: Kılıçdaroğlu "görmedim" dedi, Özel "dalgınlık" olarak niteledi

Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden Hüsamettin Cindoruk, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Cindoruk’un, 25 Aralık 2025’ten bu yana tedavi gördüğü öğrenildi.

Evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Cindoruk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEŞVİKİYE CAMİİ’NDE VEDA

Cindoruk için İstanbul’daki Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Cindoruk, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN AN: SELAMLAŞMADAN GEÇTİ

Tören sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, protokolde bulunan halefi Özgür Özel’in önünden herhangi bir selam vermeden ve tokalaşmadan geçti.

CHP'de son dönemde yaşanan "mutlak butlan" davası ve iç hesaplaşmaların gölgesinde yaşanan bu anlar, partideki derin krizin sahaya yansıması olarak yorumlandı.

GÜRSEL TEKİN İLE SAMİMİ SOHBET

Kılıçdaroğlu’nun, mahkeme tarafından CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ile bir süre samimi şekilde sohbet etmesi ise dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun Özel'e selam vermeden geçmesi ve Tekin'le yakın diyaloğu, parti içi dengelere yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

KILIÇDAROĞLU "GÖRMEDİM" DEDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, tören sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlaşmama videolarının sosyal medyaya düşmesi üzerine yanında bulunanlara Özgür Özel'i avluda hızlıca yürüdükleri için görmediğini, kasıtlı bir selamlaşmama durumu olmadığını ifade etti.

ÖZEL'DEN "DALGINLIK" SAVUNMASI

Cenaze töreninin ardından konuşan Özgür Özel, yaşanan selamsızlık krizini "dalgınlık" olarak nitelendirdi.

Özel, "Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi durumu normalde yok. Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten yani her fırsatta görüşüyoruz, konuşuyoruz. Onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır, onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz." ifadelerini kullandı.