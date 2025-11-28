Ankara'da 154 işçi yemekten sonra hastanelik oldu

- Ankara'da inşaat işçisi 154 işçi, yemekten sonra hastanelik oldu.
- 4 işçi yoğun bakımda, 142'si acil serviste tedavi ediliyor.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaatta çalışan 154 işçi, yemek firmasından gelen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.
İşçiler karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan işçiler daha sonra çevre hastanelere sevk edildi.
4 İŞÇİ YOĞUN BAKIMDA
İşçilerden 8'i taburcu edilirken 142'sinin tedavisine acil servislerde devam edildiği öğrenildi.
4 işçinin tedavilerine ise yoğun bakımda devam edildiği belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.