Ankara’da 4 tır ve 1 otomobil zincirleme kazaya karıştı

DHA

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Sarıyar Beklemesi mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrollerinden çıkan 4 tır ve 1 otomobil zincirleme kaza yaptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yara almadan kutulan bazı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri yağış nedeniyle sürücülere de uyarılarda bulundu.