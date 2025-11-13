Ankara’da 5 araç birbirine girdi

- Ankara Polatlı'da tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Polatlı-Eskişehir E-90 karayolu üzerinde, tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazaya ilişkin resmî inceleme başlatıldığı bildirildi.