Ankara’da 5 araç birbirine girdi

Polatlı ilçesinde tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 21:29
  • Ankara Polatlı'da tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
  • Kaza sonrası E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu ancak araçlar kaldırılınca trafik normale döndü.
  • Kazaya dair resmî inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Polatlı-Eskişehir E-90 karayolu üzerinde, tır, hafriyat kamyonu ve 3 otomobilin karıştığı 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle E-90 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazaya ilişkin resmî inceleme başlatıldığı bildirildi.

