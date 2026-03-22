İran'ın füzeleri Demir Kubbe'yi geçti: İsrail'de hasar büyük

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

İran, gece saatlerinde İsrail'i bir kez daha füzeleriyle vurdu.

İran, İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

Bu saldırılar uzun süre devam ederken, bölgede yıkım yaşandı.

İran gece yarısından bu yana İsrail'e aralıklarla 6 dalga füze saldırısı düzenlerken saldırıların 5'i İsrail'in güneyini, biri ise orta kesimini hedef aldı.

GÜNEYDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.

FÜZE BİNAYA İSABET ETTİ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Dimona bölgesinde İran füzesinin parçasının düşmesi neticesinde 20 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

12 ALANA FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, binanın çöktüğü bölgede 5, bir füze parçasının isabet ettiği kamuya açık sığınakta ise 15 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

NETANYAHU: ZOR BİR GECE GEÇİRDİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırıları sonrası zor bir gece geçirdiklerini belirtti.

Netanyahu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik." ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.

OKULLARA YENİDEN ARA VERİLECEK

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemelerinde füze parçaları çok sayıda bölgeye düşmüş, Dimona ve Arad kentlerine ise İran füzeleri doğrudan isabet etmişti. Füzelerin düştüğü iki bölgede ağır hasar meydana gelmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

YIKIMIN ETKİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İran'ın misillemeleri sonrası bölgede meydana gelen yıkım, drone ile havadan kayda alındı.