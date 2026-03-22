Marco Asensio için Dünya Kupası alarmı

İspanya'da Marco Asensio ile Eric Garcia'nın, son milli takım listesine girebilmek için tüm kozlarını oynadığı iddia edildi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, son milli arada kadroya davet edilmeyen iki futbolcu, Teknik Direktör Luis de la Fuente'yi ikna ederek Dünya Kupası bileti almak istiyor.

EYLÜL 2023'TEN BU YANA KADARODA YOK

Fenerbahçe forması giyen 30 yaşındaki Asensio, Eylül 2023’ten bu yana İspanya Milli Takımı kadrosuna çağrılmıyor.

Son olarak Gürcistan maçında forma giyen ve o karşılaşmada sakatlanan tecrübeli futbolcu, De la Fuente döneminde bir daha davet alamadı.

YÜKSELEN GRAFİĞİNE RAĞMEN DAVET ALMADI

Sarı-lacivertli formayla bu sezon 23 maçta 11 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Asensio’nun yükselen grafiğine rağmen kadroya alınmaması dikkat çekti.

İspanya Milli Takımı kariyerinde 38 maçta 2 golü bulunan yıldız oyuncu, Dünya Kupası hedefinden ise vazgeçmiş değil.

GARCIA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Eric Garcia cephesinde ise hayal kırıklığı var.

Barcelona savunmacısının, Newcastle maçında yaşadığı sakatlığı atlatmasına rağmen kadroya çağrılmadığı ve kulüp içinde dönüşünün beklendiği aktarıldı.

LE NORMAND AVANTAJLI

Öte yandan Robin Le Normand'ın durumu farklı.

De la Fuente'nin en güvendiği isimlerden biri olan savunma oyuncusunun düzenli forma giymesi halinde Dünya Kupası kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.