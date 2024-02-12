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Ankara'da 5 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Ankara'da 5 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi Ankara İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince Kahramankazan’da yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 5 milyon lirayı aşan çok sayıda kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.