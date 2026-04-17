Türkiye'den Avustralya vatandaşları için vize muafiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti verildi.

Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince alındı.

TURİZM SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK BEKLENTİSİ

Kararın ardından gözler turizm sektörüne çevrildi.

Özellikle yaz sezonu yaklaşırken yürürlüğe giren bu düzenlemenin Türkiye'ye gelecek turist sayısında artışa neden olabileceği değerlendiriliyor.

Avustralya vatandaşlarına verilen vize muafiyetinin Türkiye ile Avustralya arasındaki turizm ve seyahat ilişkilerine nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte daha net ortaya çıkacak.