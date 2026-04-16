Elazığ Valisi duyurdu: Okullarda randevusuz giriş yasaklanıyor

Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin babasına ait 5 tabanca ve 7 şarjörle okula girerek rastgele ateş açtığı, ardından intihar ettiği belirlendi.

Olay sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, video konferans yöntemiyle basına kapalı olarak 81 il valisiyle bir araya geldi.

Bakanlar Çiftçi ve Tekin'in katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendirildi.

Toplantı sonrası iline ilk tedbir kararı alan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu oldu.

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Vali Hatipoğlu, toplantı sonrası alınacak tedbirlerle ilgili Valilik toplantı salonunda bilgilendirme yaptı.

Vali Numan Hatipoğlu, okul içerisinde ve dışında alınacak tedbirler, servis denetimleri, okul çevresindeki güvenlik güçlerinin sayılarının artırılması gibi konularda okul idaresi ile ortak çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.

OKUL ÇEVRELERİNDE KOLLUK KUVVETLERİNİN SAYILARI ARTIRILACAK

Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İlimizdeki tüm okulların iç ve dış güvenlik unsurları, giriş çıkış düzenleri, ziyaretçi uygulamaları, güvenlik kameraları, okul çevresi denetimleri ve servis güzergahları gözden geçirildi. Biz kesintisiz olarak dönem başlarında yaptığımız toplantılarla ve genel güvenli okul toplantılarında bu konuları ele alıyorduk. Okul çevrelerinde kolluk kuvvetlerinin sayılarının arttırılması, riskli alanlarda sabit ve hareketli olarak güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Ekiplerimizin sayısını gözden geçirerek okullarımızın büyük kısmında güvenlik güçlerimiz bulunacaklar. Bu anlamda okul idaresiyle ortaklaşa çalışma yapılacak.

OKULLARA RANDEVUSUZ KİMSE ALINMAYACAK

Okullarda güvenlik farkındalığını arttırmak adına eğitim faaliyetleri zaten yapılıyordu ama daha hassas yapacağız. Kriz anlarında okul yönetimleriyle kolluk kuvvetleri arasındaki mevcut koordinasyon mekanizmalarının tekrar gözden geçirilerek daha hızlı hareket edilmesi gibi bir hedef ortaya koyduk. Okullara ziyareti genel emir olarak yayınlayacağız. Randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesini yasaklıyoruz. Okul bahçesi de dahil olmak üzere, randevusuz kimse okula alınmayacak, bahçeye sokulmayacak” dedi.