Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret eden aileyi, otomobillerini bozup tamir ederek dolandırdılar

Yakup Aybar, eşi Lütfiye Aybar ve çocukları ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Manisa'dan Anıtkabir'i ziyaret için Ankara'ya geldi.

Aybar, otomobilini Anıttepe Turgutreis Caddesi'ne park etti.

'BEN TAMİR EDERİM' DEDİ

Aybar Ailesi, Anıtkabir ziyareti sonrası döndüklerinde araç çalışmadı.

Bu sırada yanlarına gelip kendisini oto tamircisi olarak tanıtan bir kişi, aracı tamir edebileceğini söyledi.

SÖZDE TAMİRE 4,5 BİN TL ÖDEDİ

Yakup Aybar, aracı çalıştırıp, sanayiye götüren ve sözde arızayı tamir eden kişiye 4 bin 500 lira verdi.

Durumdan şüphelenen Aybar, Ankara'dan ayrılmadan önce aracı park ettiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

GÖRÜNTÜLERLE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yakındaki bir derneğe ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, tamirci olarak tanıtan kişinin otomobilinin yanına yaklaşıp, çamurluk kısmına eğilerek bir parça söktüğünü fark etti.

Aybar, söz konusu görüntü ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Aybar, dilekçesinde, "Atamızı ziyaret için geldiğimizde böyle bir şeyle karşılaşmak bizi olumsuz etkiledi. Bizi tuzağa düşürerek dolandıran kişi ya da kişilerden davacıyız." dedi.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTIK"

Lütfiye Aybar, Anıtkabir ziyaretinde böyle bir olay yaşamaları nedeniyle büyük şok yaşadıklarını söyleyerek şunları söyledi:

Şahıs bize tamirci olarak kendisini tanıttı. Araçta 'hava rölanti sensörü arızası’ olduğunu söyleyerek, bizi sanayiye götürdü. Daha sonra bu adam sanayide yanına başka bir arkadaşını çağırıp eşimi de yanına alarak bir yedek parçacıya gittiler. Yanımıza geldiklerinde aldığı parçayı araca taktı ve çalıştırdı.



Bizden 3 bin 500 lira parça, 1000 lira da işçilik parası olmak üzere toplamda 4 bin 500 lira talep etti. Kartla ödeme kabul etmediler. Eşimle birlikte bankamatiğe gittik. Bankamatikten şahsa 4 bin 500 lira nakit verdik. Şüphelenip park yerine gittik. Kamera görüntülerine ulaştık. Aracımızı tamir eden kişi 06 FDE 114 plakalı araçtan inip, etrafı gözetledikten sonra sağ çamurluğun altına eğilip bir kablo söküyor ya da çekiyor. Orada dolandırıldığımızı anladık.

"TUZAKLARINA DÜŞÜRÜYORLAR"

Lütfiye Aybar, başkalarının da bu şekilde dolandırılmış olabileceğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: