ABD'li gazeteciden savaş iddiası: İsrail, Türkiye'ye saldırmak için ABD'den yardım isteyecek

İsrail-Türkiye ilişkileri, Gazze'deki savaşın ötesine geçerek Suriye ve Lübnan'ı da kapsayan bölgesel bir gerilime evrildi.

Türkiye, İsrail'in Suriye'ye, Lübnan'a, İran'a karşı saldırılarını kınayarak, barıştan ve ülkelerin daimi egemenliğinden yana oldu.

NETANYAHU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Türkiye, Suriye'de SD/YPG unsurlarına karşı tutumunu sertleştirirken; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 'tek başına bir güç üreten yapı olmadığını', arkasında ABD'nin siyasi, ekonomik ve askeri kapasitesinin bulunduğunu vurgulayarak, gerilimin Washington'u da doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen saldırı tehdidini sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"GERİLİM BÖLGEYİ ALEVLENDİRECEK"

Netanyahu'nun ifadelerine Türkiye'den de peş peşe tepkiler gelmeye devam ederken canlı yayına katılan ABD'li gazeteci Curt Mills, bir iddia paylaştı.

Mills, İsrail-Türkiye geriliminin bölgeyi daha da alevlendirme riskine dikkat çekti.

'İSRAİL, TÜRKİYE'YE SAVAŞ AÇACAK' İDDİASI

Programda Mills, "İsrail, Türkiye'ye karşı savaşmak için ABD'den yardım talep edecek." değerlendirmesi yaptı.

Mills'e göre, mevcut gerilimler İsrail'in tek başına üstesinden gelemeyeceği bir boyuta ulaşabilir.

"İSRAİL, ABD'DEN YARDIM İSTEYECEK"

Gazeteci, bu nedenle Tel Aviv'in, Washington'dan askeri ve lojistik destek isteyeceği öngörüsünde bulundu.

Mills, ABD'nin NATO üyeliği ve Türkiye ile müttefiklik ilişkisi nedeniyle bu talebin Vaşington'ı zor bir ikileme sokacağını söyledi.