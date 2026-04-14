İtalyan derginin kapağı İsrail'i rahatsız etti: Görüntüler ortaya çıktı

İsrail'i çıldırtan görsel...

İtalyan dergisi L'Espresso son sayısı, Siyonist İsrail rejimi ve ordusunun katliam gerçeğini ortaya koyan çarpıcı bir kapakla çıktı.

'İSTİSMAR' BAŞLIĞI ATILDI

İsrail askerinin resmedildiği kapak görseline 'istismar' başlığı atıldı.

Derginin kapağında, "Batı Şeria'nın işgali, yerleşimcilerle işbirliği yapan askerlerle birlikte gerçekleşti. Gazze yok edildi. Lübnan'da ilerleme kaydedildi. Suriye'de sınır ihlal edildi. İran'a karşı savaş açıldı. Etnik temizlik ve katliamlar yapıldı. Siyonist sağ, Büyük İsrail'e işte böyle şekil veriyor." ifadeleri yer aldı.

RAHATSIZ OLDULAR

İtalya'nın en çok satan dergisi L'Espresso'nun çarpıcı başlığı, İsrail'in Roma Büyükelçisi'ni rahatsız etti.

L'Espresso'nun askeri üniforma giyen bir yasa dışı yerleşimcinin, Filistinli bir kadın ile alay eden fotoğraf karesi ile altında İtalyancada "istismar" anlamına gelen "L'abuso" başlığına yer vermesine, İsrail'in İtalya Büyükelçisi Jonathan Peled tepki gösterdi.

GERÇEĞİ ÇARPITTIĞINI İDDİA ETTİ

Peled'i L'Espresso'yu algı yapmakla suçlarken, söz konusu görselin manipülatif bir şekilde gerçeği çarpıttığını ve anti-semitizm stereotiplerini körüklediğini belirtti.

Peled "L'Espresso'nun son kapağının manipülatif kullanımını şiddetle kınıyoruz. Bu görüntü, İsrail'in bir arada yaşamak zorunda olduğu karmaşık gerçekliği çarpıtıyor, stereotipleri ve nefreti körüklüyor." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu görüntüler gündemdeki yerini korurken, derginin kapak fotoğrafı olarak yayınladığı görselin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, katil İsrail devletine mensup kişilerin Filistinli kadını taciz ettiği anlar yer aldı.

'İMAJIMIZ ZEDELENDİ'

Kapağın İsrail'de tepkilere neden olduğu ve askerlerin imajının zedelediği konusunda tartışmaların sürdüğü ifade edildi.

Derginin söz konusu sayısında görsel, "Siyonist Sağ, Büyük İsrail’i Şekillendiriyor" başlığı ile İsrail sağıyla bağlantılı yayılmacı politikaların bir metaforu olarak resmediliyor.