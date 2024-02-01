Ankara'da başıboş köpekler girdikleri ahırda 11 büyükbaş hayvanı telef etti Ayaş ilçesinde başıboş köpekler girdikleri ahırda 11 büyükbaş hayvanı telef etti. Hayvanların sahibi yaptığı açıklamada toplam zararının 550 bin lira olduğunu söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'de başıboş sokak köpekleri sorunu devam ediyor...

Birçok insanın canını alan köpekler, vatandaşların geçim kaynaklarına dahi saldırıyor.

Bunun bir örneği ise Ankara'da yaşandı.

11 büyükbaş hayvanı telef etti

Ayaş ilçesi Ortaberket Mahallesi'nde Yücel Koç’a ait ahıra giren başıboş köpekler 7’si dana 4’ü düve olmak üzere 11 büyükbaş hayvanı telef etti.

"Toplam zararım şu an için 550 bin lira"

Yücel Koç saldırının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sabah saat 11 civarı çoban aradı, ahıra köpekler girmiş hayvanlara saldırmış diye aradı. Ahıra geldiğimde 7’si dana 4’ü damızlık olan 11 hayvanımın telef edildiğini gördüm. Kamera kayıtlarına baktığımda ahıra giren köpeklerin hiçbirinde kulak küpesi olmadığını gördüm. Toplam zararım şu an için 550 bin lira.

Köpekler barınaklara götürüldü

Öte yandan, olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri başıboş köpekleri barınaklara götürdü.

Ankara İl Jandarma Çevre Koruma timlerince gerekli adli idari işlemler başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)