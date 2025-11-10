Ankara'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşi tarafından 21 kez şikayet edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'da 2018 yılında evlenen Uğur A. ve F.A. çifti, 2023 yılında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma kararı aldı.

Boşanma sürecinde F.A., eşi Uğur A. hakkında darp, tehdit ve hakaret iddialarıyla defalarca savcılığa başvurdu.

Şikayetlerin ardından Sakarya, Ankara, Gebze, Turhal ve Gölcük Cumhuriyet başsavcılıklarında 21 farklı dosya açıldı.

"HAKKIMDA İFTİRA KAMPANYASI YÜRÜTTÜ"

F.A., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede, eşinin uzaklaştırma kararına rağmen kendisini ısrarla tehdit ettiğini, hatta çocuklarını öldürmekle korkuttuğunu öne sürdü.

Ayrıca Uğur A.’nın kendisi hakkında “iftira kampanyası yürüttüğünü” ve çocuk istismarı ile dolandırıcılık gibi suçları normalleştirdiğini iddia etti.

Yapılan soruşturmaların sonunda iddialarla ilgili yeterli delil bulunamadı. Sadece “hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla Ankara 68. ve 72. Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açıldı.

Mahkemeler her iki dosyada da Uğur A.’nın beraatine hükmetti.

"AYNI İDDİALARLA DEFALARCA ŞİKAYET EDİLDİM"

Eşi hakkında karşı suç duyurusunda bulunan Uğur A., F.A.’nın sosyal medya üzerinden kendisine tehdit ve şantaj mesajları gönderdiğini ileri sürdü.

Sürekli tekrarlanan şikayetler nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını belirten Uğur A., “Eşim, yargı süreçlerini kötüye kullanıyor. Çocuklarımla ilgili konularda bile beni tehdit etti. ‘İstediğimi yapmazsan çocukla ilgili iftira atarım’ diyordu.” ifadelerini kullandı.

Evlilikleri boyunca eşine karşı hiçbir kötü davranışı olmadığını savunan Uğur A., “Ben çocuklarımı annesiz, babasız büyütmek istemedim. Ancak 2023’ten bu yana hakkımda 21 dosya açıldı, 24 kez ifade verdim. Çocuklarım şu anda devlet korumasında ve 34 aydır onları göremiyorum.” dedi.