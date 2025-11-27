Ankara'da bir taksi sürücüsü hem kırmızı ışıkta geçti hem de tepki gösteren yayaya saldırdı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksi sürücüsü kırmızı ışıkta geçti.

Durumu fark eden bir yaya, sürücüyü uyardı. Bunun üzerine taksici araçtan inerek yayaya küfür etti ve saldırmak için hamle yaptı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

POLİS HEMEN TESPİT EDİP CEZA UYGULADI

Görüntüleri inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, taksinin plakasını kısa sürede belirledi ve aracı durdurdu.

Sürücü S.A.’ya, “kırmızı ışık kuralına uymamak” ile “araçları kamunun huzurunu bozacak, kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak” maddelerinden idari para cezası uygulandı.