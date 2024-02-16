İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde halk pazarında hamsi satışı yapan pazar esnafı Yakup Öztürk'ün müşterileri ile sohbeti gülümsetti.
Çiğ çiğ ağzına attı
Öztürk, "Balığın en tazesi Ankara'da yenir" şeklindeki yaygın kanaati sattığı balıkları çiğ yiyerek gösterdi.
Yakup Öztürk, çiğ balığın fındık gibi tadı olduğunu belirtti.
Nasıl yenileceğini gösterdi
Öztürk, "Balığın vitamini kılçığında. Limonu sıkıp ağzına atacaksın." diyerek müşterilerine nasıl yendiğini gösterdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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