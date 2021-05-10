Ankara'da cip tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Tırın dorsesine cipin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikametinin 43’üncü kilometresinde 38 ADZ 054 plakalı cipiyle seyir halinde olan Sibel Uzun, aynı istikametteki H.D. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

KENDİSİ İLE YANINDAKİ KİŞİ ÖLDÜ

Kazada 38 yaşındaki sürücü Sibel Uzun ve 44 yaşındaki yolcu Şener Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından yaralanan O.U., B.U. ve G.G. hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.