İHA
İzmir'de akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda yangın çıktı.
Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti: Yangın kontrol altında
Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi zarar meydana geldi
Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı ve soğutma çalışmalarına geçildiği yangın nedeniyle depoda büyük çaplı maddi zarar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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