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İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda büyük yangın

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda büyük yangın Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Depoda soğutma çalışmalarına geçildi.