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Ankara'da korkunç bir olay yaşandı...
Saat gece 03.20 sıralarında Çankaya'da seyir halindeki bir araç, yolcu almak için yol kenarında bekleyen taksinin aynasına çarptı.
Taksici, aracına çarpan sürücüye korna çalarak tepki gösterdi.
Satırla saldırdı
Kendisine korna çalınmasına sinirlenen ismi öğrenilemeyen sürücü, araçtan inerek elindeki satırla taksiciye saldırmaya başladı.
Baş parmağı koptu
Saldırı anı, taksinin güvenlik kamerasına yansırken saldırgan şahıs, taksiciye satırla defalarca vurdu.
Saldırganın durması için yalvaran taksicinin, aldığı darbeler sonucu baş parmağı koparken saldırgan ise kayıplara karıştı.
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