İHA
Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.
DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI
Kavgaya karışan şüpheliler, bıçak ve döner bıçakları ile birbirine saldırdı.
HAVAYA ATEŞ AÇIP AYIRDI
Tehlikeli kavga, Başpınar Mahallesi'ndeki bir berberden çıkan bir kişinin havaya ateş açması ile ayrıldı.
O ANLAR KAMERADA
Kavgada birden fazla kişi yaralanırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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