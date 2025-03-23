Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Kavgaya karışan şüpheliler, bıçak ve döner bıçakları ile birbirine saldırdı.

HAVAYA ATEŞ AÇIP AYIRDI

Tehlikeli kavga, Başpınar Mahallesi'ndeki bir berberden çıkan bir kişinin havaya ateş açması ile ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kavgada birden fazla kişi yaralanırken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.