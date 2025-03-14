Ankara'da eylem yapan gruptan, başıboş köpeklerin toplanmasına destek veren vatandaşa saldırı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde belediye ve bakanlık ekipleri dün öğle saatlerinde başıboş sokak köpeklerini toplayarak barınaklara götürdü.

Ancak, ekiplerin olay yerinden ayrılmasının ardından bir grup, muhtarlık binasının önüne geldi.

SOKAK KÖPEKLERİNİN TOPLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Grup, sokak köpeklerinin toplanmasına tepki göstererek, ‘Katiller' şeklinde slogan attı.

Bu sırada Çiğdemim Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy, gruba yasaların uygulandığını dile getirdi.

BURNUNU KIRDILAR

Öfkeli topluluk Aksoy'a saldırarak darbetti.

Olayın ardından 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy'un burnunun kırıldığı tespit edildi.

"GRUPTAN BİR ERKEK UÇARAK BURNUMA YUMRUK ATTI"

Fatih Fethi Aksoy, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Başka bir etkinlik için hazırlık yapmıştık. Gitmek üzereyken kaldırımın kenarında 10-15 kişilik bir grup ‘Katiller' diye bağırarak muhtarlığa doğru yürümeye başladılar. Ben de araçtan indim, yanlarına gittim. Yaşlı bir köpeği vermemek için mücadele ettiğimizi ifade ettim.



'Siz nasıl böyle bir şey söylüyorsunuz' dememe kalmadan gruptan bir erkek uçarak burnuma yumruk attı. Sonrasında arbede devam etti tabii. Benim kolumu tuttular, o sırada birkaç darbe daha aldım. Sonrasında yere düştüm, gelenler ayırdılar. Saldıran arkadaşı mahalleden uzaklaştırmışlar. Sonradan öğrendiğim üzere de mahallemizde yaşamayan sözde hayvansevermiş.