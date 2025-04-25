AA & Ensonhaber
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde servis şoförü Melihşah Öz, işçi servisini Kazım Karabekir Mahallesi 1682. Cadde üzerinde park etti.
Kısa süre sonra freni boşalarak hareket eden işçi servisi cadde kenarında bulunan park halindeki araçlara çarptıktan sonra Keloğlan Parkı'nda durabildi.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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