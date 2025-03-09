Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir taksi durağında, yanında 2 çocuk ile taksi durağına gelen madde bağımlısı Yaprak A., taksici Salih Şener'e Yenidoğan semtine gitmek istediğini ancak taksiyi bir süre orada bekleteceğini söyledi.

Salih Şener ise gideceği yerde bekleyemeyeceğini belirterek, kadını ve çocukları araca almadı.

TAKSİCİYİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Bunun üzerine taksici Şener ile Yaprak A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yaprak A., Şener'i karnından bıçakladı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Şener'in tedavisi sürerken, polis ekipleri tarafından yakalanan Yaprak A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDI

Taksici Şener'in şikayetçi olmadığı Yaprak A., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Duraktaki şoförlerden Fahrettin Yağcı şöyle konuştu:

Müşteri olarak gelen bir bayan ve 2 çocuk araba beklerken arkadaşımızın yanına geliyorlar ve taksiye biniyorlar. 'Yenidoğan'a gidip geleceğiz' diyorlar. Taksici de 'Götürürüm ama bekleyip alamam' diyor.



Ondan sonra tartışma çıkmış, arabayı tekmelemiş. Sonra içeri gelmiş, oturmuş, götüreceksin beni diye tartışmış. Genç 2 çocukla birlikte bıçaklamışlar. Arkadaşımız da buradan hastaneye, acil bölümüne gidiyor.



Kadının çevresi tarafından hastanede darbediliyor. Burnu kırık bir şekilde müdahalesi devam ediyor. Tahminimce normal bir insan değil, bir şeyler içmiş olabilir.