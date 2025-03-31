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İHA

Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki grup arasında gerginlik yaşandı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

YARALANANLAR OLDU, KAFE ZARAR GÖRDÜ

Çatışma sırasında bazı kişiler yaralanırken, diğerleri ise kafede büyük çapta tahribata yol açtı. Olayın bildirilmesinin ardından polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Şu an için olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış durumda.