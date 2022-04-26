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Ankara'da kağıt toplayıcı, iş yeri malzemesi çaldı

Ankara'da kağıt toplayıcı, iş yeri malzemesi çaldı

Önünden geçtiği bir iş yerinin kenarına çek çekli kağıt arabasını park eden şahıs, ön kısımda bulunan kasaları çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.