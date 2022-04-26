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    Ankara'da kağıt toplayıcı, iş yeri malzemesi çaldı

    Önünden geçtiği bir iş yerinin kenarına çek çekli kağıt arabasını park eden şahıs, ön kısımda bulunan kasaları çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 11:06
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    Ankara'da kağıt toplayıcı, iş yeri malzemesi çaldı

    Ankara'da bir güvenlik kamrasına yansıyan görüntülerde hırsızlık olayı ortaya çıktı.

    Yenimahalle ilçesinde bulunan bir iş yerinin kapısında bulunan malzemelerin çalındığı belirlendi.

    Hırsızlık kamerada

    Batıkent semtinde, iş yerinin önündeki malzeme kağıt toplayıcısı tarafından güpegündüz çalındı.

    Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara'da kağıt toplayıcı, iş yeri malzemesi çaldı VİDEO


    Ankara da kağıt toplayıcı, iş yeri malzemesi çaldı #1


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