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- Ankara'da kağıt toplayıcı, iş yeri malzemesi çaldı
Ankara'da kağıt toplayıcı, iş yeri malzemesi çaldı
Önünden geçtiği bir iş yerinin kenarına çek çekli kağıt arabasını park eden şahıs, ön kısımda bulunan kasaları çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 11:06
Ankara'da bir güvenlik kamrasına yansıyan görüntülerde hırsızlık olayı ortaya çıktı.
Yenimahalle ilçesinde bulunan bir iş yerinin kapısında bulunan malzemelerin çalındığı belirlendi.
Hırsızlık kamerada
Batıkent semtinde, iş yerinin önündeki malzeme kağıt toplayıcısı tarafından güpegündüz çalındı.
Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da kağıt toplayıcı, iş yeri malzemesi çaldı VİDEO