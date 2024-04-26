Denizli'de ölümlü kaza, sabah fark edildi Kale ilçesinde, kavşakta yol kenarındaki bir evin duvarına ardından da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Akif Zıraplı hayatını kaybederken gece meydana gelen kaza, sabah saatlerinde fark edildi.

DHA

Dün saat 23.00 sıralarında Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi Denizli-Muğla kara yolunda, kavşakta Akif Zıraplı’nın (58) kontrolünü yitirdiği 20 AEG 104 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin duvarına ve elektrik direğine çarptı.

Evlerine çarpan aracı sabah fark ettiler

Otomobilin çarptığı evde yaşayan yaşlı çift, kazayı sabah uyanınca fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Zıraplı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Akif Zıraplı'nın cenazesi, otopsi için Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ev sahibi çiftin, gece bir gürültü duydukları ancak böyle bir şeye ihtimal vermedikleri için önemsemeyip, dışarı çıkıp bakmadıkları öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)