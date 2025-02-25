İHA

Ankara çevre yolu Etimesgut kavşağı mevkiinde kamyonun yerinden çıkan tkaplama tekeri önde ilerleyen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile de arkadan gelen 3 araç çarptı.

1 YARALI

Kamyon tekerinin sebep olduğu zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Göktürk Sönmez
Editor