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Ankara'da kamyondan fırlayan teker zincirleme kazaya sebep oldu

Ankara'da kamyondan fırlayan teker zincirleme kazaya sebep oldu Ankara'da kamyonun kaplama tekeri yerinden çıkarak 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.