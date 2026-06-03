Onlarca çocuk pantolonu piyasadan çekiliyor: Bakanlık satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atan ürünlere karşı yürüttüğü sıkı denetimler kapsamında bir adım daha attı.

Bakanlık, çocuk giyim standartlarına uymadığı tespit edilen bir markaya ait çocuk pantolonları için piyasaya arz yasağı getirerek ürünlerin derhal toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından yayımlanan 2026060002 bildirim numaralı resmi karara göre, tehlike saçan ürünlerin S&K Star Karaca markalarına ait olduğu açıklandı.

Yapılan incelemelerde, 110-5 yaş grubuna yönelik olarak üretilen lacivert renkli çocuk pantolonlarının temel güvenlik standartlarını karşılamadığı net bir şekilde ortaya konuldu.

TOPLATMA SEBEBİ AÇIKLANDI

Söz konusu lacivert çocuk pantolonlarının, tekstil güvenliğinde çok kritik bir yere sahip olan TS EN 14682 standardı kapsamındaki "çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri" güvenlik şartlarına uymadığı belirlendi.

Müfettişler tarafından gerçekleştirilen detaylı denetimlerde, bahsi geçen pantolonlarda yer alan açık uçlu büzme iplerinin ve kordon uzunluklarının, çocukların güvenliği için izin verilen yasal limitlerin çok üzerinde olduğu ifade edildi.

PİYASAYA ARZI TAMAMEN YASAKLANDI

Bakanlık, çocukların fiziksel güvenliğini korumak adına standart dışı üretim yaptığı belirlenen bu ürünler için gecikmeksizin düğmeye bastı. Alınan karar doğrultusunda, mevzuata aykırı bu çocuk pantolonlarının piyasaya arzı tamamen yasaklanırken, halihazırda mağazalarda ve satış noktalarında bulunan tüm ürünlerin de hızla toplatılması işlemlerine başlandı.