İtirafıyla olay olmuştu! Oyuncu Nazlı Bulum evleniyor

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Nil' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nazlı Bulum özel hayatıyla gündeme geldi.

İLK CİNSEL DENEYİMİNİ ANLATMIŞTI

Katıldığı bir programda ilk cinsel deneyimini anlatan Nazlı Bulum, annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bu açıklamaları uzun süre magazin manşetlerinde yerini almıştı.

Nazlı Bulum yaklaşık 5 yıldır beraberlik yaşadığı kurgucu Doruk Kaya’yla nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sade bir nikahla evlenecek olan çift, daha sonra arkadaşlarıyla bir eğlence düzenleyecek.