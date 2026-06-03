Nevşehir'de yol verme tartışmasında esnafı silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Nevşehir merkez Camicedit Mahallesi'nde yol verme nedeniyle E.K. ile tartıştığı ve tabancayla ateş ederek kaldırımda bekleyen esnaf H.İ.'nin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan U.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan E.K. ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KABRİSTANDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin için aracıyla kabristana gitmek isterken U.T. ile sürücü E.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine U.T.'nin aracında bulunan tabancayı alarak karşı tarafa ateş etmesi sonucu seken mermi kaldırımda bekleyen esnaf H.İ.'ye isabet etmişti.

Yaralanan H.İ., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden ayrılan U.T. ve E.K. ise kabristanda polis tarafından gözaltına alınmıştı.