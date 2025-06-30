Ankara'da kız isteme kavgasında 1 polis memuru öldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi'nde iki aile, kız isteme görüşmesi için bir araya geldi.

İzinli olduğu öğrenilen polis memuru F.K. ile akrabaları da F.K.'nin kuzenine kız istemek amacıyla görüşmeye katıldı.

Görüşme sırasında taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında polis memuru F.K. yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis memuru F.K., kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.