Ankara'da komşular arasındaki gürültü kavgasında 4 kişi yaralandı
AA & Ensonhaber

Ankara'nın Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

1 gözaltı

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.