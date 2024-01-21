Ankara'da komşular arasındaki gürültü kavgasında 4 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber
Ankara'nın Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
1 gözaltı
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.
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