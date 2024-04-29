Kayseri Valiliği'nden Türkiye'de bir ilk: 'Her Mahalleye Bir Spor Okulu' projesi Kayseri Valiliği’nin hayata geçirdiği "Her Mahalleye Bir Spor Okulu" projesi şimdiden 28 mahalleye yayıldı. Bu mahallelerde 8 bin sporcu tamamen ücretsiz olan bu okullarda eğitim görüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Malum günümüzde neredeyse her ailenin ortak sorunu çocuklarını bilgisayar, tablet ve telefon gibi dijital bağımlılığa neden olabilen teknolojik materyallerden uzak tutmaya çalışmak.

Yine bunlardan ve sosyal medya platformlarından alınan olumsuz etkilerle madde bağımlılığına yönelim korkusu, sokaklarda karşılaştıkları sorunlar, uyuşturucu ve alkol kullanımının artması neredeyse her ebeveyni ciddi anlamda tedirgin eder bir hale geldi.

Suça bulaşma çekincesi, şiddete meyil etme endişesi çocuk sahibi aileleri ne yapmaları konusunda endişelendiriyor.

Kayseri Valiliği'nden örnek proje

İşte Kayseri Valiliği tarafından başlatılan ‘Her Mahalleye Bir Spor Okulu’ projesiyle bu endişe ortamı dağılmaya başlamış durumda.

ERVA (Erdemlerimizle Varız) Projesiyle Kayseri’de devlet kurumlarının tamamı, Emniyet, Jandarma, Müftülük, Milli Eğitim gibi resmi kurumların yanı sıra Esnaf ve Ticaret Odaları, Borsa birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri yönetimlerinin bir araya gelmesiyle Kayseri’de her mahallede Erva Spor Okulları açılmaya başladı.

Projenin amacı gençleri kazanmak, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek

Bu muazzam projenin hedeflerini yakın orta ve uzak anlamda değerlendirmek mümkün.

Yakın vadeli hedeflerin başında gençleri teknoloji bağımlılığı, uyuşturucu madde kullanımı, suç ve suça entegre, kavga ve akran zorbalığı ile her tür zararlı alışkanlıktan uzak tutmak.

Gençlik spor il müdürlüğüne bağlı antrenörlerin koordinesinde gençlere spor disiplini kazandırmak ve enerjilerini doğru biçimde yönlendirmek, potansiyel becerilerine göre spor branşlarına yönlendirilerek lisanslı sporcular yetiştirmek.

Orta vadeli hedefleri ise büyükşehirlerde gençler arasında hızla yayılabilen uyuşturucu veya madde bağımlılığına karşı polisiye tedbirlerin yanı sıra toplumsal tedbirleri de faydaya dönük olarak hayata geçirmek.

Aileler sürece dahil olacak

Ailelerinde sürece dahil edilmesiyle birlikte çocuklar, gerek pedagojik gerekse sportif profesyonellerce kontrol edilebiliyor.

Uzun vadede ise hedef, madalyalı şampiyonlar yetiştirmek. Spor disiplini ve sporcu ahlakı ile donanmış olan gençler Erva Spor Okulları dahilinde açılan spor kulüplerinde lisanslı sporcular olarak yetenekleri doğrultusunda farklı spor branşlarında yetiştirilerek, katıldıkları yerel ve ulusal müsabakalarda sporda başarı, şampiyonluklar ve madalyalar hedefleniyor.

Her spor kulübü sporcuların tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor

Projenin en cazip imkanlarının başında materyallerin spor kulüplerine üye olan gençlerin tüm gereksinimleri malzemeleri, ekipmanları ve hatta ulaşımları dahi bağlı oldukları spor kulüplerince tamamen ücretsiz olacak şekilde karşılanıyor.

Ailelere sıfır maliyetle çocuklarının sporcu olması imkanı sunuluyor

Örneğin Ticaret Borsası spor kulübüne kayıtlı bir öğrencinin tekvando branşında ki tüm kıyafet, spor malzemeleri gibi ihtiyaçları Kayseri Ticaret Borsası tarafından karşılanıyor.

Ailelerden aidat dahil hiçbir ücret talep edilmiyor.

28 mahallede 28 spor kulubü 8 bin sporcu ve sıra ilçelerde

Proje dahilinde şu ana kadar Kayseri’de 28 mahallede 28 spor kulübü açılmış durumda. Bu sayı artarak da devam edecek.

Spor kulüplerine üye olan lisanslı sporcu sayısı ise 8 bin. Ayrıca proje sahası genişletilerek ilçelerde kapsama alındı.

İlk etapta Yahyalı, Bünyan, İncesu ve Hacılar ilçelerinde Erva Spor Okulları açıldı. Kayıtların tamamlanmasıyla bu ilçelerdeki spor okullarındaki gençler de sporla buluşturuldu.

Bu spor kulüplerinde ise Basketbol, Çim Hokeyi, Floor Curling, Masa Tenisi, Muaythai, Tekwando, Futbol, Wushu, Karete, Judo, Futsal, Boks, Jimnastik, Dart, Badminton, Güreş, Kickboks, Bilek Güreşi gibi 20 farklı branşta sporcular yetiştiriliyor.

"Ne koltuk başında çürümelerine ne de sokaklarda suça bulaşmalarına gönlümüz razı olamaz"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu ülkenin feda edilebilecek tek bir genci dahi yok. Gençlerimiz çok kıymetli ve ülkemizin geleceği. Her biri kendi içinde özel ve gerçekten potansiyelleri çok yüksek. Biz de bu potansiyeli işleyebilecek, ülkemize ve milletimize faydalı olacak şekilde nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüğümüzde tüm gençleri harekete geçirebilmek adına evrensel bir ortak nokta olarak sporu düşündük. Evde koltukları başında ekranlara gömülmelerine, dijital bağımlılık sahibi olmalarına gönlümüz razı olamazdı. Ancak doğru yönlendirilemeyen, vakitlerini verimli şekilde değerlendirme imkanına sahip olamayan gençlerin sokaklarda bulunması ve çeşitli zararlı alışkanlıklar kazanmaları da tercih edebileceğimiz bir durum değildi. Spor her ne kadar cazip olsa da davette bulunmak tek başına yeterli olmayabilirdi. O nedenle talebi beklemeden arzı sunmak istedik. Her mahalleye spor okulları açarak spor okullarını gençlerimizin ayağına getirdik.

"Madalyalar gelmeye başladı bile"

Açıklamalarına devam eden Vali Çiçek, şu ifadeleri kullandı: