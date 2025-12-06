Ankara'da kümeste tutulan 3 kardeşe psikolojik destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tavuk ve güvercinlerin yaşadığı kümeste Suriyeli 3 kardeşin kaldığını fark eden mahalleli, ihbarda bulundu.

Bir sosyal medya fenomeni de çocukların kümeste videosunu çekip, sosyal medyada paylaştı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları koruma altına aldı.

Bakanlığın Sevgi Evi'ne yerleştirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve psikolojik destek sağlandığı belirtildi.

ANNE VE BABALARI TARAFINDAN TERK EDİLDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Biri engelli 3 kardeşin babalarının Suriye'ye kaçtığı, annelerinin de daha sonra çocuklarını terk ettiği öğrenildi.

3 kardeşe, 4 çocukları bulunan amcalarının baktığı belirtildi.

AMCANIN ÇOCUKLAR ADINA YARDIM ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, 3 çocuk için amcaya Sosyal Ekonomik Destek ödemesi yaptığı ifade edildi.

Sosyal hizmet uzmanları zaman zaman eve gittiğinde amcanın, yeğenlerine evde bakıyormuş gibi gösterdiği, bu yüzden de daha önce kümeste yaşadıklarına dair bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.