Ankara’da kuyumcudan 7 kilo altın çalındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim’de, bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalanlara yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, incelemeleri sonucunda sahte plakalı ve maskeli 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

İŞ YERİNİN KUMANDASI KOPYALANDI

Şüphelilerin, olaydan önce İstanbul’dan Ankara’ya keşif için geldiği, 3 kez plaka değiştirdiği ve iş yerinin kumandasını kopyaladığı da saptandı.

20 MİLYON TL DEĞERİNDE ALTIN

İstanbul ve Ankara’da yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 7 kilo ağırlığında, 20 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.