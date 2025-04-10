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İHA

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Hırkatepe mevkiinde yer alan ve Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı’na bağlı madende, korkunç bir kaza yaşandı.

Gece saatlerinde işçilerin bulunmadığı bölgede ayak arkası denilen tavan taşı kırıldı.

Olayın ardından oluşan ters hava akımı nedeniyle 2’si ağır olmak üzere toplam 14 işçi yaralandı.

14 YARALI

Yaralanan işçiler Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada, hava akımından oluşan toz nedeniyle çıkarken, kömür nakliye konveyörüne çarparak yaralanan vardiya amiri Maden Mühendisi Enis Özdemir ve sistem yol vericisi Ferdi Güney, kırıklar ve beyin kanaması şüphesinden dolayı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

12 İŞÇİ TABURCU EDİLDİ

Kalan 12 işçi ise Beypazarı’nda kaldırıldıkları hastanede gerekli kontrollerin ardından taburcu edildi.

Ankara’ya sevk edilen 2 kişinin tedavisi sürüyor. Ayrıca kazanın meydana geldiği sırada içeride 29 işçinin olduğu öğrenildi.

MADEN SAHASININ FAALİYETİ DURDURULDU

Jandarma ekipleri kazanın ardından maden sahasında tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı.

Maden sahası boşaltılarak, faaliyetleri durduruldu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.