Elazığ'da dilencinin bebek arabası hilesini zabıta ortaya çıkardı

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle cuma namazı öncesinde cami çevreleri, hastane önleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler artırıldı.

Duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para talep eden dilenciler ekipler tarafından tek tek tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan kişiler işlemler yapılmak üzere müdürlüğe götürüldü.

BEBEK ARABASI HİLESİ

Zabıta Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen aramalarda ise dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bir dilencinin bebek arabasına sakladığı paralar zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı.

Bebek arabasının içine gizlenmiş halde bulunan paralara el konuldu.