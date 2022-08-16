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    Ankara'da minarenin üzerine devrildiği binadaki 6 daire hasar gördü

    Ankara'da dün akşam fırtına nedeniyle minarenin üzerine yıkıldığı 2 katlı binadaki 6 dairenin tamamının hasar gördüğü tespit edildi.
    • 16.08.2022 - 17:49
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    Ankara'da minarenin üzerine devrildiği binadaki 6 daire hasar gördü

    Ankara'da Örnek Ulu Cami'nin minaresi, fırtına nedeniyle tadilat halindeki 2 katlı binanın üzerine devrildi.

    Apartmanın balkon ve duvarlarında hasar oluştu, önünde kurulu inşaat iskelesi yıkıldı.

    Bölgede çalışma başlatan itfaiye ekipleri, binayla ilgili içerisinde hasar tespitinin de bulunduğu 'Diğer Hizmetler Raporu'nu hazırladı. İtfaiyenin raporunda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki minarenin fırtına nedeniyle binanın üzerine yıkıldığı, cami avlusu altında bulunan tuvalet ve abdesthane tavanının çöktüğü belirtildi.

    Dairelerde hasar oluştu

    Olayda, binadaki 1 ve 2 numaralı dairenin mutfak duvarının içe doğru patladığı, diğer dairelerin ise balkon, cam ve kapılarında hasar oluştuğu kaydedildi.

    Öte yandan binadan tahliye dilen 34 kişiden bazıları, gidecek yerleri olmaması nedeniyle bugün sabah saatlerinde tekrar evlerine girdi.

    "Burası resmen mahşer gibi oldu"

    DHA'ya konuşan apartman sakini Aynur Çetin, "Dün çok kötü bir olay yaşadık. Apartmanın tadilat işi vardı. Dün aniden çıkan fırtınadan dolayı yan caminin minaresi tepemize düştü. Canımızı son anda kurtardık. Burası resmen mahşer gibi oldu. Herkes çığlık atıyordu, hemen apartmanı tahliye ettik. Daha sonra AFAD ve diğer ekipler geldi. Onlar binadan çıkışımızı kontrollü şekilde sağladılar. Sabaha kadar dışarıda bekledik. Bu minarenin yıkılacağı belliydi. Gece binaya kimseyi almadılar. Gündüz de bir süre içeri girilmedi. Sabah 9'dan beri çalışma devam ediyor. Gidecek yerimiz olmadığı için kapının önü de açılınca binaya girdik." dedi.

    Ankara da minarenin üzerine devrildiği binadaki 6 daire hasar gördü #1

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    Ankara da minarenin üzerine devrildiği binadaki 6 daire hasar gördü #4

    Ankara da minarenin üzerine devrildiği binadaki 6 daire hasar gördü #5

    Ankara da minarenin üzerine devrildiği binadaki 6 daire hasar gördü #6

    Ankara da minarenin üzerine devrildiği binadaki 6 daire hasar gördü #7

    Ankara da minarenin üzerine devrildiği binadaki 6 daire hasar gördü #8


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