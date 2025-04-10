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İHA

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtindeki bir sitenin otoparkında park halinde duran Ayşe Gökgöz'e ait motosiklet çalındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gökgöz, motosikleti çalan şahsın M.Ö. olduğunu iddia ederek şikayetçi olurken polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan motosikletin çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde 3 kişinin beklediği, 1 kişinin ise motosikleti saniyeler içerisinde çalıp kaçtığı anlar yer aldı.