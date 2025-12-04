Ankara'da önünü kestikleri araca saldıran 3 kişi gözaltına alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Reşit Galip Caddesi'nde 3 Aralık'ta hafif ticari araç sürücüsü H.İ.K. ile otomobil sürücüsü E.S. arasında trafikte tartışma çıktı.

Ardından H.İ.K. kullandığı hafif ticari araçla, E.S. idaresindeki otomobilin önünü kesti. H.İ.K. ve yanında bulunan 2 kişi, sürücüye küfrederek, otomobilin ön camını kırdı.

EMNİYET GÖRÜNTÜLERİ İHBAR KABUL ETTİ

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın, aracı zarar gören E.S. ile diğer araç sürücüsü H.İ.K. ve yanındaki S.A.K. ile S.S.K. arasında yol vermeme tartışması nedeniyle yaşandığı, H.İ.K.'nin yanında bulunan 2 kişi ile araçtan inerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, aracın ön camına zarar verdikten sonra şüphelilerin ayrıldıkları tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Ekiplerin yaptıkları kimlik tespiti sonrası 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.