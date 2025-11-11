Ankara'da otomobil durakta bekleyenlerin arasına daldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, saat 06.00 sıralarında Hocalı Caddesi üzerinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen kalabalığın arasına girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

6 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA

Yaralanan 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, durağın önünde bekleyen bazı vatandaşların son anda araçtan kaçmayı başardığı görülüyor.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.