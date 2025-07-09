Ankara'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Ankara'nın Sincan ilçesi E-90 kara yolu Çokören mevkiinde S.G. idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen minibüse çarptı.
Alev alan otomobile ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yaptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü S.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden S.G.'nin kızının üniversite mezuniyet töreninden döndüğü öğrenildi.