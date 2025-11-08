Abone ol: Google News

Ankara'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 71 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 00:55
  • Ankara'da M.Y. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan 71 yaşındaki Yaşar R.'ye çarptı.
  • Yaralı adam, sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı'nda M.Y. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar R.'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

71 yaşındaki yaralı, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıya kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

