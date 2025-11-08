Ankara'da otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

- Ankara'da M.Y. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan 71 yaşındaki Yaşar R.'ye çarptı.
Ankara'nın Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı'nda M.Y. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar R.'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
71 yaşındaki yaralı, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıya kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.