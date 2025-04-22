Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 105 oldu

DHA

Sahte içki kaynaklı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e çıkarken, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

CAN KAYBI 105 OLDU

Öte yandan sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Can kaybı 105'e yükselirken, 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.