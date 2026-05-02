İstanbul'da oto yıkamaya motosikletli saldırı

İstanbul'da gece saat 23.30 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde, kapalı olan oto yıkamaya motosikletli oldukları öğrenilen kişiler tarafından ateş açıldı.

ATEŞ EDİP KAÇTILAR

Saldırganların ilk etapta 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları, ardından tekrar gelerek iş yerini birden fazla kez daha kurşunladıkları öğrenildi.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yaptı.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olayda iş yerinin kapalı olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri iki kişi olduğu değerlendirilen saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan iş yerinin camlarının kısa sürede değiştirildiği öğrenildi. Öte yandan, geçen yaz oto yıkamaya komşu bir tekel bayisinin de kurşunlandığı bilgisine ulaşıldı.