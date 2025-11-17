Abone ol: Google News

Ankara'da silahlı paylaşım yapan kişilere yönelik operasyon: 9 gözaltı

Kentte sosyal medya hesaplarından silahlı paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise silahlar ele geçirildi.

Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 09:39
  • Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
  • Özel harekat timleri şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
  • Aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Müdürlüğünce, sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı.

BELİRLENEN ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin yaptığı operasyonlarda, şahısların evlerinde arama yapıldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan 9 şüpheli yakalandı.

Ayrıca yapılan aramalarda silahlar ele geçirildi.

