Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığı iddia edildi

Amerikan Axios haber sitesinde adı açıklanmayan ABD'li yetkilinin açıklamasına yer verildi.

Barack Ravid imzalı haberde ABD'li yetkili, İran-Kürt milislerinin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığını ifade etti ancak herhangi bir detay vermedi.

Söz konusu milisler varlığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi altında sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, önceki gün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin soruya yanıt vermişti.

Leavitt, ABD'nin İran'da halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır" açıklamasını yapmıştı.