İspanya'dan ABD ile iş birliği iddialarına yalanlama

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Rota ve Moron askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile ticari ilişkileri kesme tehdidinin ardından gerçekleştirdiği ilk konuşmada, "İnsanlığın büyük felaketleri işte böyle başlıyor. Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız" demişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İspanyol hükümetinin Siyonist-Amerikan koalisyonunun açık insan hakları ihlalleri ve İran dahil çeşitli ülkelere yönelik askeri saldırıları karşısında sergilediği sorumlu tutum, Batı dünyasında hala duyarlı vicdanların var olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Düzenlediği basın brifinginde İran'a ilişkin gündemi değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın, "İspanya üslerini bize kullandırtmıyor" şeklindeki açıklamasına atıf yapan gazetecinin bu konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

Leavitt, "İspanya ile ilgili olarak Başkan'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum ve anladığım kadarıyla ABD ordusu ile iş birliği yapmayı kabul ettiler. ABD ordusunun İspanya'daki meslektaşlarıyla koordinasyon içinde olduğunu biliyorum" diye konuştu.

İran'a yönelik saldırılarında sadece İspanya'dan değil tüm Avrupa ülkelerinden destek beklediklerini vurgulayan Leavitt, amaçlarının 'İran'daki haydut rejimi ezmek' olduğunu ileri sürdü.

İSPANYA'DAN YALANLAMA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ise Leavitt'in Trump'ın Pentagon'un İspanyol üslerindeki tesislerini İran'a karşı operasyonlar için kullanmasına izin vermeyi reddetmesi üzerine ticaret ambargosu tehdidinde bulunmasının ardından İspanya'nın 'ABD ordusuyla iş birliği yapmayı kabul ettiği' yönündeki açıklamasını reddetti.

Albares, Ser radyosuna yaptığı açıklamada, "Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu zerre kadar değişmedi" dedi.

TÜRK HALKIYLA DAYANIŞMA MESAJI

Albares, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesi sonrası Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı da paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığını belirten Albares, "İran'ın ülkelerine (Türkiye'ye) yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığımızı ve bu saldırı sonrasında Türk hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı ilettiğimi belirttim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Albares, "İspanya, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yinelemektedir. Tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyoruz. Barış için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.