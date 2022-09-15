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Ankara’da, sokakta erkek cesedi bulundu

Ankara’da, sokakta erkek cesedi bulundu

Kocatepe Camisi’nin yakınlarında, vücudunda darp izleri olan bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.