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- Ankara’da, sokakta erkek cesedi bulundu
Ankara’da, sokakta erkek cesedi bulundu
Kocatepe Camisi’nin yakınlarında, vücudunda darp izleri olan bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
- 15.09.2022 - 15:29
- Güncelleme : 15.09.2022 - 15:46
Ankara’nın Çankaya ilçesi üne bağlı Kocatepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde Kocatepe Camisi'nin yanındaki sokakta bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi.
DHA’nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı.
Yüzündeki ve vücudundaki izler dikkat çekti
Vücudunda ve yüzünde darp izleri bulunan ceset, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.